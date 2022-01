LA CAMPANIA DA LUNEDI’ 17 GENNAIO IN ZONA GIALLA MA NON CAMBIA NULLA

Un cambio di colore semplicemente formale che, nella sostanza, non cambia nulla per i cittadini e per il mondo del commercio: da lunedì 17 gennaio, secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, anche la Regione Campania passa in zona gialla. L’unica differenza rispetto alla bianca era, ma non piu’ adesso, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto: nella sostanza, dunque, per i cittadini campani la zona gialla è in vigore da sempre, considerate le ordinanze regionali del Presidente De Luca. Non c’è nessun limite agli spostamenti, nè tanto meno vincoli di orario per le attività commerciali. Non cambia davvero nulla.

Share on: WhatsApp