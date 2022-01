DE LUCA CONTRO DRAGHI: “ATTEGGIAMENTO IRRISPETTOSO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA”

“In Campania ci sono 111 comuni dove le scuole non si sono aperte regolarmente e contro le cui ordinanze non è stato fatto nessun ricorso. Il Governo ha avuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti della Regione Campania per l’ordinanza emessa sulle scuole. In questa operazione mediatica tutte le Tv nazionali hanno accompagnato in maniera acritica le decisioni del Governo contro la Regione Campania.”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna a tuonare contro il Governo Draghi dopo il ricorso al Tar che ha sospeso l’ordinanza di chiusura delle scuole. Nel corso della consueta tribuna social del venerdi’ non è mancata la replica al Governo nazionale.

“C’è una ottusità del centralismo nazionale che vuole governare territori che neppure conosce. Draghi ha aperto di didattica a distanza, ma nessuno l’ha chiesta”, ha poi continuato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.