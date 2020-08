LE BANCHE CHIEDONO AL GOVERNO DI PROROGARE MORATORIE DEBITI IMPRESE

L’Abi chiede al governo di prorogare per almeno 12 mesi la moratoria sui crediti per le Pmi decisa a seguito dell’emergenza Covid. Il Direttore Generale, Giovanni Sabatini, ha inviato oggi una lettera al Ministro Gualtieri, anche a nome del Presidente Antonio Patuelli, rilevando come la misura serva “per agevolare la ripresa delle attività economiche in un contesto che mostra ancora difficoltà nel riavviare un sostenuto ciclo espansivo”. Sabatini cita anche la necessità di “di usufruire di quanto previsto dalle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea di aprile 2020, che escludono la riclassificazione nella categoria “esposizioni oggetto di misure di tolleranza” delle posizioni che usufruiscono di moratoria se la richiesta o la proroga della stessa avviene prima del 30 settembre 2020 e in considerazione del fatto che dal primo gennaio entreranno in vigore le nuove regole di definizione del default che modificano i criteri per la classificazione a “credito deteriorato” dei finanziamenti, che aumenteranno significativamente la possibilità di riclassificazione delle esposizioni a “crediti deteriorati” proprio di imprese economicamente sane che tuttavia abbiano temporanee difficoltà finanziarie nel rispettare le scadenze di rimborso del prestito.”

