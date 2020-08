BARONISSI. IL SINDACO GIANFRANCO VALIANTE INAUGURA IL CAMPO DI BOCCE DI FUSARA

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha inaugurato il nuovo campetto da bocce a Fusara, in via Roma, in uno spazio riqualificato e restituito alla cittadinanza, ricavato alle spalle della chiesa di Santo Stefano Protomartire. La struttura è intitolata a Salvatore Giordano, il giovane ragazzo originario di Fusara scomparso pochi mesi fa in un grave incidente stradale.

“Abbiamo accolto la richiesta di un gruppo di anziani della frazione – ha spiegato il sindaco Gianfranco Valiante – che chiedeva un luogo dove poter giocare e praticare un po’ di sano sport. Stiamo continuando a investire con interventi in tutte le frazioni, importanti per migliorare la vivibilità, l’accoglienza e i servizi. Il campetto sarà intitolato a Salvatore Giordano, un giovane del posto strappato troppo presto alla vita”.