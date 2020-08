COSTABILE SPINELLI (FORZA ITALIA): “L’OPPOSIZIONE RICORRE AL TAR PER NON FARMI CANDIDARE ALLE REGIONALI”

Stamattina consiglio comunale sulla procedura di decadenza nonostante ieri mi sia stato notificato ricorso al TAR proposto dai consiglieri di Minoranza con il quale gli stessi avevano chiesto una misura cautelare urgente per sospendere tale procedura.

La richiesta è stata rigettata.Lo annuncia il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli.

Mi sforzo di capire quale motivo spinga questi signori a ricorrere ad un giudice per impedire la mia candidatura alle prossime elezioni regionali. Quale pericolo rappresenta questa candidatura? Il copione è sempre lo stesso: bisogna distruggere e per farlo si ricorre ad ogni mezzo! L’elenco è lungo e un giorno ne parlerò..

Share on: WhatsApp