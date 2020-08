PIU’ CAMPANIA. IN PROVINCIA DI SALERNO LA CAPOLISTA SARA’ STEFANIA DE MARTINO

E’ molto probabile che Stefania De Martino, avvocato e responsabile di diverse iniziative pubbliche per fermare ed arginare il fenomeno della violenza di genere, sarà la capolista della LISTA Piu’ Campania in Provincia di Salerno. Il suo nome, da qualche giorno, circola con insistenza negli ambienti di Piu’ Europa, il partito che ha deciso di scendere in campo, per le prossime regionali in Campania, al fianco del presidente Vincenzo De Luca. Stefania De Martino, per anni esponente del Partito Democratico, oggi vicina a Piu’ Europa, già nelle prossime giornate potrebbe ufficializzare la sua candidatura al consiglio regionale.

Share on: WhatsApp