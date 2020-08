MARIA RICCHIUTI (POPOLARI): “APPROVATA IN CONSIGLIO LEGGE PER SOSTENERE AGRICOLTURA”

Il Consiglio regionale, nella seduta odierna, ha approvato il regolamento di attuazione della legge regionale “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina”, di cui sono stata promotrice alcuni mesi fa insieme al collega Mino Mortaruolo.Lo comunica Maria Ricchiuti, consigliera regionale in carica, candidata con la lista Popolari.

Con questo regolamento vengono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alle attività agricole contadine, superando lungaggini burocratiche che troppe volte hanno costituito un ostacolo insormontabile per tanti piccoli produttori della nostra Regione: si consentirà infatti di utilizzare i locali dell’azienda o dell’abitazione per le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti, evitando adempimenti e costi irragionevoli in relazione alla limitata dimensione produttiva delle aziende.

Da oggi sarà possibile valorizzare ancora di più il tessuto imprenditoriale agricolo campano, unitamente alle innumerevoli produzioni di qualità del territorio, offrendo un incentivo concreto contro lo spopolamento delle aree interne e tutelando nel contempo l’ambiente e l’equilibrio idrogeologico.

