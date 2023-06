LE EURODEPUTATE DEL PPE-FORZA ITALIA A ROMA: “IMMIGRAZIONE, PROBLEMA DA AFFRONTARE A LIVELLO EUROPEO”

“Le Eurodeputate della delegazione di Forza Italia nel panel del PPE sull’Europa: “Inclusione europea e solidarietà tra gli Stati membri”. A prendere parte all’incontro anche l’europarlamentare Lucia Vuolo.

Il Gruppo PPE riunito a Roma, in occasione delle giornate di studio, ribadisce ancora una volta che l’immigrazione è un problema che può e deve essere affrontato soltanto a livello europeo contando, pertanto, sulla solidarietà di tutti gli Stati membri.

In questo contesto, accogliamo con favore l’accordo raggiunto ieri in Consiglio che rappresenta un primo passo avanti nella giusta direzione”. Questa la dichiarazione delle Eurodeputate azzurre.

