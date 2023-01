LE PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO SLITANNO DAL 19 AL 26 FEBBRAIO

Solo una settimana ma, come al solito, accompagnata dalle consuete polemiche: le Primarie del Partito Democratico, per la elezione del nuovo Segretario Nazionale, non si terranno piu’ il 19 ma il 26 Febbraio. La notizia, ancora non ufficiale, pare legata alla eccessiva vicinanza dell’appuntamento congressuale con le elezioni regionali di Lazio e Lombardia, in programma per il 12 e 13 Febbraio.

A decidere della data per l’elezione del segretario del Pd, invece, sarà formalmente la direzione del partito che si riunirà a metà della prossima settimana, probabilmente nella tarda mattinata di mercoledì 11 gennaio. Esaminerà la proposta di rinvio, sollecitato decisamente dai partiti regionali di Lazio – dove la direzione regionale ha approvato all’unanimità due ordini del giorno in questo senso – e Lombardia.