ELEZIONI LAICI CSM. IL PD CAMPANO HA DUE NOMI: PAOLO CARBONE E TINO IANNUZZI

In vista della elezione in programma, salvo ulteriori rinvii, per il prossimo 17 Gennaio, il Partito Democratico della Campania ha già iniziato a lavorare sulla possibilità di eleggere, all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, i propri rappresentanti. La partita è dura, considerato che i tasselli da riempire, in tutto, sono 10 e che almeno 7 andranno alla maggioranza di centro destra: restano tre posizioni utili sulle quali tanto il Partito Democratico quanto il Movimento 5 Stelle, senza dimenticare il Terzo Polo, giocheranno fino all’ultimo voto utile. In Campania spuntano i nomi di Paolo Carbone, noto avvocato penalista, decano del Foro di Salerno, in passato difensore anche dell’attuale Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ma anche Tino Iannuzzi, già parlamentare del Partito Democratico, da sempre vicino a Dario Franceschini, oggi nella segreteria provinciale del Pd di Salerno. Per le opposizioni in Parlamento tutto si gioca sull’accordo con un’altra forza politica di minoranza: Pd e Terzo Polo, in questo senso, stanno già iniziando a ragionare per poter fare squadra e portare a casa il miglior risultato possibile.

