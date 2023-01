CAVA DE’ TIRRENI. IL GRANDE SUCCESSO DELLA NOTTE BIANCA, IL COMMENTO DI SERVALLI

Un grande evento, organizzato dall’Amministrazione Servalli, in piena sicurezza, senza alcun incidente, grazie al piano messo ed in campo, che ha coinvolto tutto il corpo della Polizia Locale, le Forze dell’Ordine con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, la Protezione Civile comunale con i mezzi e gli operatori del Gruppo volontari, il personale degli uffici tecnici comunali, le ambulanze ed il personale sanitario della Croce Rossa e di Mani Amiche, oltre ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e gli operatori della Metellia Servizi.

“È stata una bellissima serata e nonostante una presenza record di visitatori e cavesi che hanno partecipato alla notte bianca, tutto si è svolto senza alcun problema – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli e per questo voglio ringraziare le centinaia di parsone che hanno concorso all’ottima riuscita della manifestazione. Ieri ho visto una grande Cava ammirata da migliaia di visitatori. Sono contento. Grazie alla Metellia. La città stamattina era pulitissima”.

Share on: WhatsApp