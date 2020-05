LE SCUOLE GUIDA DELLA PROVINCIA SALERNO IN PIAZZA DOMANI: “IL GOVERNO HA CAMBIATO LE CARTE IN TAVOLA”

“Il Governo Nazionale dopo aver annunciato una cosa ne ha fatta esattamente un’altra. Adesso basta, ci devono ascoltare”. L’appello arriva da Antonio Anastasio, Presidente di Unica, consorzio-sindacato del settore delle Autoscuole che raccoglie il 90% delle aziende della Provincia di Salerno. E, per fare ascoltare la voce del mondo delle Scuole Guida, domani, dopo aver comunicato tutto alla Prefettura di Salerno, i titolari delle aziende saranno davanti alla sede della Motorizzazione Civile di Salerno per una manifestazione pacifica che si sta tenendo in tutta Italia.

L’appuntamento è a partire dalle 8:00, con tutte le autovetture utilizzate per le lezioni che verranno, simbolicamente, parcheggiate dinanzi alla sede della Zona Industriale di Salerno.

“Il Governo”, continua Anastasio, “prima ci ha comunicato il protocollo sanitario al quale aderire per effettuare anche gli esami teorici nelle nostre sedi. Ed, a quel punto, tutto il settore, sopportando anche enormi sacrifici economici dopo il lungo periodo di lockdown, si è adeguato. Poi, all’improvviso, cambiando le carte in tavola hanno modificato la proposta iniziale, vanificando sforzi finanziari ed impegno dei nostri dipendenti. A questo punto chiediamo chiarezza per le nostre aziende ma soprattutto per i tanti giovani che si stanno apprestando a conseguire la patente di guida”.