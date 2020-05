PIERO DE LUCA (PD): “ACCOLTO EMENDAMENTO, PRESTITI DL LIQUIDITA’ DA RESTITUIRE IN 30 ANNI”

Siamo estremamente soddisfatti per l’approvazione in Commissione Finanze di una nostra proposta di modifica al DL Liquidità, per innalzare a 30 anni il periodo per la restituzione dei prestiti alle imprese da 25 000 a 800 000 euro, garantiti dallo Stato.

È un grande risultato, frutto del lavoro di squadra tra Governo e Parlamento, con il contributo decisivo del Partito Democratico. Lo annuncia il Deputato del Partito Democratico Piero De Luca. A seguito di numerosi incontri avuti con varie categorie produttive, era emersa una preoccupazione legata al termine di 6 anni inizialmente previsto per la restituzione dei finanziamenti bancari erogati con la garanzia pubblica. Questo termine era troppo breve e non avrebbe consentito a tante imprese di accedere a tali prestiti per l’impossibilità o la difficoltà di restituirli in tempo. Abbiamo lavorato ininterrottamente per modificare e migliorare sul punto il Decreto. Io ho seguito in prima persona il profilo di compatibilità con le regole europee che ha portato il Governo ad ottenere il preventivo via libera della Commissione rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato. Finalmente nelle scorse ore siamo riusciti a far approvare questo emendamento, decisivo per garantire la necessaria liquidità a migliaia di aziende italiane, con lo scudo di una garanzia fino al 100% tra intervento pubblico e dei Confidi. Per capirci, nessun Paese europeo ha fatto di meglio per sostenere le proprie imprese. Ora si semplifichino le procedure per assicurare i finanziamenti da parte delle banche. Non c’è neppure un minuto da perdere!