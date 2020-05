FISCIANO. PIU’ FACILE OTTENERE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I LOCALI

Continua il nostro impegno a sostegno delle attività commerciali.

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali alimentari, settori fra i più gravemente colpiti dall’emergenza, abbiamo adottato misure che incentivino l’occupazione temporanea del suolo privato o pubblico per l’esercizio delle proprie attività, per rispondere alle disposizioni di distanziamento, compatibilmente con le condizioni territoriali e nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie e di sicurezza.

Abbiamo, inoltre, semplificato la procedura per l’autorizzazione che necessita di una semplice comunicazione.

Insieme per rilanciare il nostro paese!

Lo comunica Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.