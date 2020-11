LEGA IN CAMPANIA. VERSO LA SVOLTA NEL COORDINAMENTO, NOMINE ANCHE PER LE PROVINCE

Un termine vero e proprio non c’è ma di certo le nuove nomine dei dirigenti regionali e provinciali della Lega non passeranno attraverso i Congressi. Il Covid ha cambiato tempi e regole della politica e la Lega in Campania si adegua, considerato che dopo i dati delle Regionali la voglia di arrivare ad un nuovo scontro interno era davvero poca. C’è bisogno, pero’, di decidere e di farlo in tempi rapidi: da un lato c’è da riavviare l’attività del partito su tutto il territorio regionale, dall’altro ci sono le sfide per le comunali 2021 nei comuni di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. E scusate se è poco. I nomi ?

“Saranno condivisi”, sottolinea un esponente della Lega della Regione Campania, ma accontentare tutti pare davvero complicato e difficile. Ci sono ancora aperte le ferite lasciate dalle Regionali e sono ancora molti che attendono un segnale da Salvini e dai vertici della Lega. Intanto qualcuno ha lasciato il partito, altri lo potrebbero fare e ci sono anche le elezioni provinciali all’orizzonte.

La situazione richiede un intervento forte ed energico per ripartire in Campania.