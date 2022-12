LEGGE DI BILANCIO. INIZIA LA FASE CALDA, IN COMMISSIONE OLTRE 400 EMENDAMENTI DELLA MAGGIORANZA

Inizia all’interno della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il rush finale per la definizione ed approvazione della prima legge di Bilancio del Governo Meloni: e sono già oltre 400 gli emendamenti di maggioranza, presentati da deputati del centro destra, che sono stati segnalati e che, dunque, potrebbe essere approvati già nelle prossime ore.

Dalle pensioni minime a 600 euro all’innalzamento da 6mila a 8mila euro della decontribuzione per l’assunzione di giovani under36. E poi ancora il super bonus e il payback in Sanità con lo stop al pagamento di 2 miliardi per le aziende che producono dispositivi medici. La maggioranza lavora per segnalare 200 emendamenti in tutto dei mille rimasti dopo la tagliola dell’ammissibilità a cui si aggiungeranno altri 250 dell’opposizione.. Dei 200 rimasti 95 saranno di FdI, 55 della Lega, 40 di FI e 10 di Noi Moderati. Con le ultime modifiche la manovra comincerà la corsa in Parlamento con il varo entro il 31 dicembre, mentre il testo è atteso a giorni anche a Bruxelles.