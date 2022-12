MERCATO SAN SEVERINO. IL COMUNE INCONTRA IL MONDO DELLA SCUOLA: APPUNTAMENTO IL 16 DICEMBRE

Il Comune di Mercato San Severino, guidato dal Sindaco Antonio Somma, insieme al Vice Sindaco Enza Cavaliere ed all’assessore alla scuola Assunta Alfano, incontra il mondo della scuola del centro della Valle dell’Irno per fare un bilancio di quanto realizzato negli ultimi mesi e di quanto ci sia ancora da fare. L’appuntamento è per il prossimo 16 Dicembre, all’interno della Tendostruttura di Via Emperio, per quello che viene definito come il rendiconto sociale delle scuole del territorio: alla riunione, che partirà alle 18.00, prenderanno parte, insieme all’amministrazione comunale di Mercato San Severino, tutti i dirigenti dei plessi scolastici del Comune di Mercato San Severino.

