CONSIGLIO PROVINCIALE. IL 20 DICEMBRE LA DATA DELLA PRIMA SEDUTA DELL’ERA ALFIERI

Si terrà, con ogni probabilità il prossimo 20 Dicembre, la prima seduta del Consiglio Provinciale guidato dal Presidente Franco Alfieri. E’ la data indicata come possibile e che, domani, nel corso della riunione dei capigruppo a Palazzo Sant’Agostino, verrà ufficializzata. Per Alfieri un ritorno al passato, dopo i tanti anni trascorsi in Provincia da assessore ai lavori pubblici: adesso si parte con la carica di Presidente, dopo la vittoriosa campagna elettorale dello scorso novembre. Intanto alla prossima seduta del Consiglio Provinciale di Salerno ci sarà anche una novità all’interno dei banchi dei consiglieri: Carmine Amato, infatti, esponente di Fratelli d’Italia subentrerà a Sonia Alfano, il sindaco di San Cipriano Picentino, candidata alla Presidenza della Provincia con il centro destra che, già nel corso della campagna elettorale, aveva protocollato le sue dimissioni.

Share on: WhatsApp