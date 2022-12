PELLEZZANO. PARTONO GLI EVENTI NATALIZI ED ANCHE GLI APPUNTAMENTI DI TELETHON

Quella di domani, 12 Dicembre, sarà una giornata molto importante per il Comune di Pellezzano perchè, in contemporanea, inizieranno gli appuntamenti di Natale ma anche quelli di Telethon per la raccolta fondi.

Ad inaugurare il “Magico Parco di Santa Claus” a Pellezzano ci sarà un’ospite d’eccezione. Si tratta del noto attore e giornalista Beppe Convertini, che lunedì 12 dicembre, alle ore 18.00, presso la Villa Comunale di Coperchia darà il via ai tanti eventi Natalizi organizzati dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Morra per il Natale 2022 a Pellezzano.