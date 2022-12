SALERNO. IL CAOS IN MAGGIORANZA, LOFFREDO E FERRARA AI FERRI CORTI E TRINGALI PUBBLICA LE FOTO DI TORINO

Come se il clima non fosse già abbastanza caldo all’interno della Giunta Comunale di Salerno, guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli: dopo il botta e risposta degli ultimi giorni tra il Presidente del Consiglio Dario Loffredo e l’assessore comunale al turismo Alessandro Ferrara sulla gestione dell’evento Luci d’Artista – in modo particolare sulla capacità attrattiva della manifestazione – a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato l’assessore alla sicurezza Claudio Tringali che, sul suo profilo Fb, ha pubblicato le foto delle Luci natalizie di Torino.

Quale messaggio Tringali avrà voluto inviare ai suoi colleghi di Giunta ? Forse che l’organizzazione dell’evento nel capoluogo piemontese è nettamente superiore a quella di Salerno ? Ah, saperlo…