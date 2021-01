L’ENTE DI AMBITO DEL PRESIDENTE COSCIA REALIZZERA’ L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FISCIANO

Sarà direttamente l’Ente di Ambito, il consorzio dei Comuni guidato da Giovanni Coscia e da Bruno Di Nesta, rispettivamente Presidente e Direttore Generale, ad occuparsi della realizzazione dell’impianto di compostaggio nel Comune di Fisciano. La decisione è stata assunta dall’EDA che, in base all’attuale normativa, puo’ essere soggetto attuatore della costruzione degli impianti per il trattamento dei rifiuti che abbiano una competenza ultra comunale. Intanto il Comune di Mercato San Severino ha già annunciato un nuovo ricorso al Tar, questa volta per impugnare il protocollo d’intesa, siglato nei giorni scorsi, alla presenza della Regione Campania.

Il Comune di Mercato San Severino contesta il protocollo d’intesa tra l’Ente d’Ambito di Salerno, il Comune di Fisciano e la Regione Campania teso alla realizzazione, da parte dell’Ente d’Ambito in sostituzione del Comune di Fisciano, dell’impianto di compostaggio da 32 mila tonnellate originariamente previsto e già bocciato dalla pronuncia del TAR Campania-Salerno n.2253/2019 con la quale veniva dato atto della omessa considerazione degli impatti sui territori di Mercato San Severino e Montoro.

Con diffida inviata lo scorso venerdì, il Sindaco del Comune di Mercato San Severino, Dott. Antonio Somma, richiamando appunto la pronuncia del TAR ha contestato molteplici anomalie nel suddetto protocollo, invitando e diffidando i relativi enti a procedere all’annullamento di tale documento, riservandosi ogni altra impugnazione degli atti nelle competenti sedi giudiziarie. Resta alta dunque l’attenzione del primo cittadino e dell’Amministrazione Comunale sulla problematica ambientale e sulla gestione del ciclo rifiuti.