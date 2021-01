SALERNO. MERCOLEDI’ 20 NELLA SEDE DEL PD LA RIUNIONE DELLE CIVICHE PER NAPOLI

“Questo va con i Progressisti, l’altra in Campania Libera. E per quest’altro? Beh, poi vedremo”. Proviamo ad immaginare i dialoghi di mercoledì sera quando, nella sede del Partito Democratico di Salerno, ci sarà la riunione dei responsabili delle tre liste civiche per sostenere la candidatura di Vincenzo Napoli a sindaco, convocata per mettere nero su bianco nomi dei candidati e liste di appartenenza.

Dalle notizie che giungono alla vigilia della riunione, non sembra esserci la massima condivisione sulle scelte, soprattutto per chi si ritroverà, suo malgrado, all’interno della Lista dei Progressisti. Di certo non sarà l’ultima riunione, il cammino sembra ancora lungo e non si escludono sorprese come ad esempio la possibilità che le civiche possano diventare addirittura quattro. Qualche certezza, pero’, anche alcuni candidati – soprattutto quelli piu’ accreditati alla vigilia delle Comunali 2021 – la chiedono per iniziare una vera e propria campagna elettorale sul territorio.