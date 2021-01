CONSIGLIO REGIONALE. GIOVEDI’ 21 RIUNIONE PER L’ELEZIONE DEI PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Alla fine è giunta, dopo le pressioni del centro destra ed anche dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, la convocazione per l’elezione degli Uffici di Presidenza delle 4 commissioni speciali del Consiglio Regionale della Campania.

Il centro destra, pero’, che proprio questa mattina si è riunito a Napoli, pretende chiarezza ed ha già chiesto, alla maggioranza del Presidente De Luca, un faccia a faccia per confermare gli accordi già assunti da settimane. L’appuntamento per l’elezione delle Commissioni Speciali (tra cui spiccano Trasparenza ed Anticamorra) è per la mattinata di giovedi’ 21 gennaio. A questo punto, è obbligatorio sottolinearlo, salvo ulteriori colpi di scena.