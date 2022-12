LUCA CASCONE: “STANZIATI 6 MILIONI DI EURO PER COMPLETAMENTO TRINCERONE OVEST”

Il primo intervento è parte di più ampio progetto di rifunzionalizzazione e potenziamento della viabilità di Salerno e riguarda il completamento della viabilità relativa al sottopasso esistente da viale Ruggero Moscati a via SS. Martiri Salernitani con un tunnel stradale.

La rifunzionalizzazione e la messa in opera del nuovo sottopasso – per la cui progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento è stata indetta procedura negoziata – consentiranno di realizzare un nuovo collegamento utile ad alleggerire il traffico veicolare sugli assi viari attualmente molto trafficati, in particolare Via de’ Principati che rappresenta una delle strade cardine di collegamento con il Lungomare di Salerno.

Il secondo intervento prevede una serie di opere che sinteticamente consisteranno nel completamento del sottopasso esistente diretto verso Ovest e che si sviluppa da via Cacciatore fino a via Capasso, all’altezza della sede del Catasto in via de’ Principati. Il percorso alternativo, in direzione est-ovest, servirà a ridurre il congestionamento del traffico veicolare nella zona oggetto d’intervento. Per l’affidamento dei lavori relativi al suddetto intervento (la cui durata è stata stimata in circa 300gg giorni naturali e consecutivi) è in corso di svolgimento una procedura negoziata senza bando da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso, con scadenza termine presentazione offerte martedì 6 Dicembre.