CAVA DE’ TIRRENI. LA GIUNTA SERVALLI RIDUCE L’IMU PER I TERRENI FABBRICABILI

Questa mattina, con delibera n. 216, la Giunta ha notevolmente ridotto l’ imposta per i terreni edificabili applicando coefficienti di calcolo in diminuzione.

L’obiettivo perseguito è quello rendere più aderente alla realtà del nostro territorio l’ imposta.

“Abbiamo voluto venire incontro, in un periodo così difficile, alle esigenze manifestateci dai tanti cittadini. Peraltro l’ efficacia del provvedimento è retroattiva “ ha dichiarato l’assessore Antonella Garofal

Share on: WhatsApp