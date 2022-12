Questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Siano ho ricevuto il Questore di Salerno dott. Giancarlo Conticcchio per far sentire la vicinanza a tutte le realtà territoriali e per affrontare le problematiche sulla sicurezza. Nel ringraziarlo per questa visita, auguro buon lavoro e una proficua collaborazione.

Lo scrive Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano.