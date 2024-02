LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA): “DE LUCA LASCI GONFALONE DELLA REGIONE A PALAZZO SANTA LUCIA”

“Una mancanza di rispetto ingiustificabile. Lasci a Palazzo Santa Lucia il gonfalone della Regione Campania. Abbia il coraggio delle proprie idee e vada a Roma a manifestare. Presidente Vincenzo De Luca, condivido l’amore per la nostra Campania, ma in questo modo lei sta dando l’idea di un attaccamento più alla poltrona che alle nostre comunità. Ci ripensi, eviti di coinvolgere, in una manifestazione politica, i cittadini campani e l’Anci. Piuttosto, si metta convintamente al lavoro decidendo sulla programmazione europea che a lei compete.”

Lo dichiara l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo.

Le ricordo dei ritardi cronici, oltre tre anni, e ribadisco, ritardi di sua esclusiva responsabilità, che stanno pesando sulle scelte di tante PMI nel rimanere in Campania o andare altrove. Presidente, ogni tanto, esca dai suoi soliti ragionamenti, sia europeista di fatto anche nelle decisioni. Il populismo naif se lo tenga come siparietto dei monologhi settimanali. La Campania ha necessità di scelte lungimiranti e coraggiose, non di ulteriori strumentalizzazioni da bottega”.