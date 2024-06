LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA): “IL SUD HA POTENZIALITA’ PER ESSERE LA ZONA PIU’ GREEN D’EUROPA2

“Oggi 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente per ricordare a tutti l’importanza di lavorare per un mondo sano e per aumentare la consapevolezza verso azioni a favore del clima.

Il Sud Italia presenta caratteristiche pedoclimatiche tra le più favorevoli in Europa per attuare le politiche green necessarie per un ambiente più salubre. Grazie all’alta media di giorni soleggiati, al vento che soffia sulle nostre coste e terre possiamo garantire un’agricoltura a basso impatto ambientale poiché meno bisognosa di agenti chimici per le coltivazioni. Inoltre, gli ecosistemi presenti al Sud sono tra i più resilienti in Europa capaci di affrontare i cambiamenti climatici che imperversano negli ultimi anni. Tramite azioni mirate come l’incremento delle energie rinnovabili, la riduzione del consumo del suolo e le operazioni di bonifica territoriale, il Mezzogiorno si presta a numerosi investimenti e ad accogliere nuove forme di imprenditoria green che dà opportunità ai cittadini del mezzogiorno. Nella giornata mondiale dell’ambiente voglio ricordare che bisogna contrastare lo spopolamento delle aree rurali attuando un piano strategico a lungo termine per rendere queste zone attrattive e permettere alla popolazione di vivere in mezzo alla natura con i servizi delle aree urbane” questo è quanto dichiarato dall’Onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare e candidata al Parlamento europeo con Forza Italia – Noi Moderati nel Sud Italia.

