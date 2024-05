MATTEO SALVINI IN CAMPANIA DIFENDE IL GENERALE VANNACCI DAGLI ATTACCHI DELLA SINISTRA

“E’ divisivo per la sinistra, che e’ ossessionata da uno che ha fatto il comandante dei para’ della Folgore e ha combattuto, da generale, i terroristi islamici”. A dirlo, parlando di Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee, e’ il leader della Lega, Matteo Salvini. “Poi – aggiunge il vicepremier a margine della presentazione del suo libro a SALERNO – il bello della democrazia e’ che scelgono i cittadini”. “Penso che Vannacci – prosegue – prendera’ tanti e tanti piu’ voti di quasi tutti i candidati di sinistra, al Sud e non solo al Sud, perche’ rappresenta un certo tipo di idea di Italia, di onore, di lealta’, di coraggio, di onesta’”. “Non capisco come, penso anche a Prodi, che insulta Vannacci. Lasciamo decidere i cittadini. Scommetto che, anche a SALERNO e in Campania, il generale Vannacci avra’ quello che merita”, conclude Salvini

