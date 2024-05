SEVERINO NAPPI (LEGA): “ASSURDO CHE DE LUCA DECIDA COMMISSARIAMENTO CAMERA COMMERCIO NAPOLI”

“De Luca si conferma nemico della democrazia anche sulla vicenda della Camera di Commercio di Napoli, rispetto alla quale si esercita nella sua solita tecnica di governo: l’arbitrarietà. È inaccettabile che il presidente della Campania, che sta commissariando uno ad uno tutti gli enti camerali della regione con il chiaro obiettivo politico di controllarli, continui a bloccare le attività della terza Camera di Commercio d’Italia e mortifichi l’intera imprenditoria napoletana, con pesanti ripercussioni negative sull’economia della città e della sua provincia. De Luca la smetta con i suoi giochetti e si attenga al proprio ruolo, attivandosi per emettere in tempi brevi il decreto per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

