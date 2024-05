BARONISSI. IL TOUR IN CAMPER DI TONY SINISCALCO CHE SUPERA LO SCHEMA DEI COMIZI

La vera novità della campagna elettorale per le Comunali 2024 di Baronissi è, di sicuro, l’approccio con il quale il candidato sindaco del centro destra Tony Siniscalco sta incontrando i cittadini: basta con i comizi, con i palchi, con il distacco tra il candidato e gli elettori, ma un tour con un camper tra le diverse frazioni del Comune della Valle dell’Irno. Una assoluta novità che, in questa calda campagna elettorale per le Comunali di Baronissi, sembra aver fatto un passo in avanti rispetto agli schemi tradizionali, abbandonando il classico palco per i comizi da tenere in tutte le principali piazze del centro della Valle dell’Irno.

