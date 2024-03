MATTEO SALVINI: “INCHIESTA DOSSIERAGGIO, PRONTI A CHIEDERE RISARCIMENTO DANNI PER LA LEGA”

“Nessuno pensi di insabbiare il prima possibile lo scandalo-spioni, che ogni giorno si arricchisce di notizie inquietanti tra pezzi di Guardia di Finanza, Magistratura e media di sinistra. Chi sono i mandanti? A chi ha giovato questo spionaggio illegale di stampo sovietico? La Lega è pronta a denunciare e a chiedere risarcimento danni a tutti i livelli, nessuno escluso”. E’ quanto si legge in una nota della Lega in merito all’inchiesta aperta dalla procura di Perugia sui vip e politici spiati attraverso il database delle segnalazioni di operazioni sospette.

I due indagati chiave sono Pasquale Striano, luogotenente della Guardia di Finanza che avrebbe spiato attraverso il database delle segnalazioni di operazioni sospette, diverse personalità tra cui esponenti politici soprattutto di centrodestra, e Antonio Laudati, ex sostituto procuratore dell’antimafia, il quale guidava la struttura che riceveva le cosiddette segnalazioni. Come Lega, sul caso di dossieraggio di politici e vip, “andremo fino in fondo, vogliamo chiarezza e capire chi ha dato ordine di spiare”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale di Genova. “Qui c’è un sistema da abbattere e denunceremo a tutti i livelli”, ha aggiunto il vicepremier.