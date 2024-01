MAURIZIO GASPARRI (FORZA ITALIA): “GARANTE DEL CONGRESSO DI SALERNO PER LEGAME CON TERRITORIO”

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri ha annunciato la propria partecipazione al congresso di Salerno, il 28 gennaio.

“Per le mie origini familiari – afferma Gasparri – sono sempre stato attento alle attività politiche della provincia di Salerno. Per questo rapporto con il territorio, che ho costantemente alimentato nel tempo, ho accolto con grande piacere l’invito del nostro responsabile nazionale dell’organizzazione Francesco Battistoni a presiedere il congresso.

“Forza Italia in Campania – aggiunge il capogruppo dei senatori di Fi – sta vivendo una fase di forte rilancio grazie all’opera di Martusciello e alla sua apertura del partito al Paese reale. Sono certo che il rinnovato vigore e le tante adesioni raccolte ci consentiranno di affrontare da protagonisti le prossime scadenze politiche, a cominciare dalle europee del 9 giugno fino alle regionali del 2025 che segneranno il trionfo del centrodestra con un ruolo decisivo di Forza Italia”.

“Prove importanti – conclude Gasparri – che vivremo con spirito unitario come ci ha insegnato Silvio Berlusconi”.

