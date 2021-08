MERCATO SAN SEVERINO. LA MAGGIORANZA DIFENDE SOMMA: “NESSUN ATTO NASCOSTO”

I gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Mercato San Severino, con un documento politico diffuso nel pomeriggio, prendono posizione al fianco del Sindaco Antonio Somma, dopo il comunicato stampa del Gruppo di opposizione Noi San Severino, con il quale si chiedeva la copia della richiesta, inviata nei giorni scorsi al Comune, per una presunta incompatibilità del primo cittadino.

“Le becere, quanto infondate affermazioni apparasse sui mezzi di informazione, rendono necessarie delle puntualizzazioni. È chiaramente falso no solo che sia stato nascosto un atto prodotto da un privato cittadino, ma anche che lo stesso sia sparito. Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza dello scritto depositato al protocollo del Comune, ha formalmente richiesto al Segretario Generale, consulente del Comune (il 30 luglio) uno specifico parere sul contenuto e sulle attività che, quale Presidente del Consiglio Comunale, debbano essere poste in essere. Acquisiti gli elementi, nel solco della trasparenza che ha contraddistinto l’operato di questa Amministrazione, saranno formalmente informati i capigruppo e quindi il Consiglio. È evidente, poi, che ogni istanza di accesso, eventualmente presentata, sarà gestita dai competenti uffici comunali e secondo le procedure di legge.”

Lo scrivono i Consiglieri Comunali di Maggioranza.

Detto questo, a dimostrazione della correttezza e serietà del comportamento del Presidente del Consiglio, Dott. Fabio Iannone, non possiamo esimerci dal precisare che,in questa comunità, a fare da “grillo parlante” ambiscono in tanti; infatti, propagandarsi come essenziali su decisioni importanti per l’Ente, senza aver fornito nessun apporto nel percorso amministrativo per ostruire ed ottenere quel provvedimento è una posizione comoda. Coloro che oggi mostrano tanta sorpresa sulla vicenda GeSeMa sono gli stessi che nel Consiglio Comunqle del 7.8.20 hanno avuto ampia conoscenza dei fatti ed hanno favorevolmente votato perché il Comune si costituisse in giudizio, come doveroso e com’è avvenuto. La storia di GESEMA a molti “smemorati” che oggi siedono nei banchi dell’opposizione è certamente chiara, perché l’hanno vissuta dal vivo, tra i banchi dell’amministrazione Romano; ma in quella fase storica hanno preferito il ruolo di spettatore inerte e silenzioso.

Oggi, invece, che l’Amministrazione Somma ha conseguito risultati importanti sul bilancio comunale, senza aumentare tasse, ha ridotto il debito esistente (creato proprio da chi oggi parla) ha avviato la realizzazione di opere pubbliche importanti, sta faticosamente predisponendo un piano assunzioni, sta rispettando le scadenza del Piano di rientro (causato dall’enorme debito che gli odierni oppositori hanno dimenticato di denunciare all’epoca), indossato il costume del “grillo parlante”, dispensano morali e commenti in ogni dove. Bisognerebbe invece essere amministratori responsabili e informati, prima di divulgare notizie per il solo fine di avere un ruolo. Siamo sempre disponibili al confronto con tutti, magari anche ricevendo qualche proposta.