GIFFONI VALLE PIANA, COMUNALI 2021. L’OPPOSIZIONE A CACCIA DEL CANDIDATO SINDACO

Non c’è ancora un nome ufficiale, ma neppure ufficioso, all’interno dell’opposizione al Comune di Giffoni Valle Piana. Mentre il sindaco Antonio Giuliano è nel pieno della campagna elettorale, con la lista quasi completata, all’interno dell’opposizione non è stato ancora individuato il nome sul quale puntare per la prossima tornata elettorale.

Pare che, al momento, i nomi attorno ai quali si sta lavorando siano quelli di due attuali consiglieri comunali di minoranza: Antonietta Buonanno, già in campo 5 anni fa, ma anche il giovane consigliere comunale Lucio Mancino che sembra essere ben voluto da numerosi ambienti della cittadina del Cinema per Ragazzi.