MERCATO SAN SEVERINO PIANGE L’EX ASSESSORE ERMINIO DELLA CORTE

A soli 56 anni se ne è andato Erminio Della Corte, ex assessore della Giunta Somma 1 ai lavori pubblici, per il Comune di Mercato San Severino. Una scomparsa che, in una fredda domenica di febbraio, ha lasciato sgomenti i cittadini del centro della Valle dell’Irno, a cominciare dal primo cittadino Antonio Somma.

Della Corte, 56 anni, nel corso della penultima consiliatura aveva ricevuto da Somma la delicata delega ai lavori pubblici, portando avanti numerosi importanti progetti per il Centro della Valle dell’Irno.