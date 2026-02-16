MICHELE CAMMARANO (M5S): “DALLA REGIONE 30 MILIONI PER VIABILITA’ RURALE AREE INTERNE”

La Regione Campania ha reso pubblica la graduatoria del bando dedicato alle reti viarie a servizio delle aree rurali, previsto dal CSR Campania 2023–2027, mettendo in campo quasi 30 milioni di euro per finanziare sessanta interventi distribuiti in altrettanti Comuni del territorio.
Lo scrive l’ex Consigliere Regionale del M5S Michele Cammarano, già Presidente della Commissione Speciale Aree Interne.
Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e accessibili per le imprese agricole e per le comunità locali.
Questo investimento punta a migliorare in modo concreto i collegamenti nelle aree interne, sostenere le aziende che operano nel settore primario, rafforzare i servizi essenziali e creare condizioni più favorevoli per contrastare lo spopolamento, contribuendo così allo sviluppo equilibrato e duraturo dei territori rurali della Campania.