MASSIMILIANO MANFREDI: “CAIVANO, PIENA SOLIDARIETA’ A GIORGIA MELONI E DON PATRICIELLO”

“Piena solidarietà a don Maurizio Patriciello, alla Premier Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari per le minacce ricevute. A Caivano la battaglia per la legalità va avanti e non si ferma davanti ai tentativi di intimidazioni. L’auspicio è che, insieme con le iniziative per la sicurezza, si realizzino anche quelle per il lavoro e lo sviluppo del territorio, che sono fondamentali per sottrarre definitivamente ogni spazio alla criminalità”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, che aggiunge: “seguirò con attenzione gli sviluppi del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella ferrea convinzione che tutte le Istituzioni debbano fare fronte comune per creare un baluardo morale e materiale contro la criminalità e per lo sviluppo del territorio”.