SALERNO, COMUNALI 2026. I NOMI DEL M5S PER IL CAMPO LARGO: CIOFFI, PECORARO E TOFALO

Redazione Agenda Politica

In attesa di una possibile definizione di un’intesa che coinvolga tutti i partiti del Centro Sinistra – il cosiddetto Campo Largo – il Movimento 5 Stelle della città di Salerno lavora ad una rosa di nomi da proporre, agli alleati, per la candidatura a sindaco di Salerno. Si parte dal nome dell’ex Senatore e Sottosegretario Andrea Cioffi, fermo ai box anche in occasione delle ultime elezioni regionali in Campani. C’è, in ogni caso, anche il nome dell’attuale assessore Regionale all’ambiente Claudia Pecoraro ma la vera sorpresa, secondo i boatos che arrivano dall’interno del M5S, potrebbe essere il nome dell’ex Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in Parlamento dal 2013 al 2022, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza cibernetica.

