PROVINCIA DI SALERNO. PER LE DELEGHE ANCORA UN RINVIO: INCONTRO FISSATO PER MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO

Nuova fumata nera, a Palazzo Sant’Agostino, per l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri Provinciali di maggioranza: il prossimo appuntamento, a quanto pare, fissato dal Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, è ora fissato per mercoledi’ 18 Febbraio quando, all’interno della sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, si dovrebbe tenere un incontro con tutti i consiglieri provinciali eletti nella tornata dello scorso 11 Gennaio. Intanto, trascorso oltre un mese dall’esito del voto, archiviate le dimissioni del Presidente Vincenzo Napoli, il tema a Palazzo Sant’Agostino, insieme alle deleghe, è anche quello della data delle prossime provinciali per l’elezione del nuovo Presidente. Il centro destra, con il Sottosegretario di Fdi Antonio Iannone, ha lanciato una serie di messaggi abbastanza chiari: nessuno sconto, si vota entro il 90esimo giorno dalle dimissioni di Napoli, ovvero entro il prossimo 5 Maggio.

