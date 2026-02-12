L’ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI ITALIANI CHIEDE UN INCONTRO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE FICO

L’Associazione Sociologi Italiani (ASI), attraverso la sua deputazione Campania, rivolge un caloroso messaggio di buon lavoro al Presidente della Regione, alla Giunta e al Consiglio Regionale, auspicando l’avvio di una stagione di proficua collaborazione istituzionale.

“In uno scenario sociale caratterizzato da mutamenti rapidissimi, – scrive il Presidente Simone Picariello – la figura del sociologo professionista si conferma essenziale per analizzare le dinamiche dei fenomeni sociali e fornire chiavi di lettura multidisciplinari basate sull’osservazione rigorosa. L’ASI, unica associazione del settore riconosciuta dal MIMIT ai sensi della Legge 4/2013, sottolinea l’importanza strategica della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16, che ha istituito il Servizio di sociologia del territorio. Tale provvedimento rappresenta un passo fondamentale per rispondere in modo coordinato ai bisogni della cittadinanza campana”.

La deputazione Campania di ASI, coordinata dal presidente Simone Picariello e composta da professionisti attivi nel terzo settore e nel welfare, è quotidianamente impegnata su temi cruciali quali:

Inclusione e disabilità;

lavoro e formazione;

legalità, marginalità e resilienza sociale;

salvaguardia dell’ambiente;

gender gap.

Alla luce delle crescenti competenze regionali in materia di programmazione e delle sfide poste dall’autonomia differenziata, il contributo tecnico del sociologo diventa indispensabile in ogni fase decisionale.

L’ASI deputazione Campania, auspica che i temi della sociologia entrino stabilmente nell’agenda politica regionale. A tal fine, l’Associazione richiede formalmente un incontro conoscitivo con il Presidente Roberto Fico e l’assessore alle Politiche sociali e alla Scuola, Andrea Morniroli, per valutare l’istituzione di un tavolo tecnico permanente. L’obiettivo è avviare una sinergia operativa che possa tradurre i contenuti della L.R. 16/2023 in risultati concreti per il benessere della comunità e del territorio.