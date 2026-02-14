IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA TORNA A RIUNIRSI MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO ALLE 11:00

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha convocato il Consiglio Regionale della Campania nel giorno di mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, nell’Aula consiliare, sita in Napoli, al Centro Direzionale isola F/13, con all’ordine del giorno: Approvazione processo verbale seduta precedente; Comunicazioni del Presidente del Consiglio; Convalida dei consiglieri eletti ed eventuale contestazione di incompatibilità; Proposta di deliberazione di istituzione delle Commissioni Consiliari Speciali; Elezione del Consigliere Questore a seguito di dimissioni del consigliere Raffaele Aveta; Esame del disegno di legge “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024” Delibera di Giunta regionale n. 7 del 26 gennaio 2026; Esame della delibera amministrativa “Approvazione schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024” Delibera di Giunta regionale n. 8 del 26 gennaio 2026; Esame della delibera consiliare “Proposta di deliberazione consiliare concernente attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025” Delibera di Giunta regionale n. 10 del 26 gennaio 2026.