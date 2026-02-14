ISABELLA RAUTI: “IMPORTANTI RISULTATI DEI MILITARI ALLE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA”

“I Giochi Olimpici rappresentano la massima competizione sportiva mondiale, dove l’eccellenza atletica si intreccia ai valori universali di fratellanza tra i popoli. A Milano-Cortina 2026 il Team Italia partecipa con 196 atleti, la delegazione più numerosa della storia olimpica invernale italiana. Tra loro, oltre 60 atleti dei Gruppi Sportivi Militari”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, commentando la giornata che ha visto la splendida vittoria nello sci alpino (Super G) con l’oro del Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Federica Brignone e la conquista dell’oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità da parte del 1° Aviere Scelto Francesca Lollobrigida dell’Aeronautica Militare, già oro nei 3000 metri all’inizio dei Giochi.

“Quando gli atleti militari salgono sul podio olimpico, non celebrano soltanto la vittoria sportiva, ma confermano al mondo valori come lealtà, spirito di sacrificio, rispetto delle regole e senso del dovere. Principi fondanti della cultura della Difesa, che contribuiscono all’affermazione e al prestigio dello sport italiano nel mondo”, ha spiegato il Sottosegretario con delega alle attività sportive militari e alle politiche per la disabilità.

“La Difesa, dal 2014, dispone anche del proprio Gruppo Sportivo Paralimpico (GSPD), impegnato nelle competizioni sportive nazionali e internazionali. Per la prima volta, gli atleti del GSPD si sono qualificati per partecipare alla XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, in programma dal 6 al 15 marzo prossimo”, ha concluso Rauti.