ELLY SCHLEIN: “COMUNALI A SALERNO ? SE NE STA OCCUPANDO IL SEGRETARIO REGIONALE PIERO DE LUCA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Di SALERNO si sta occupando il partito regionale naturalmente e seguiamo con attenzione dando sempre molto attenzione al rapporto con i nostri alleati con cui abbiamo appena vinto le elezioni regionali”. E’ quanto detto dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, a Napoli per la seconda tappa del percorso d’ascolto del partito, “L’Italia che sentiamo”, a proposito della riproposizione dello schema del ‘campo largo’ alle prossime edizioni amministrative di Salerno, dove con ogni probabilità si candiderà l’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, già in precedenza sindaco del capoluogo campano.

Related Posts

Febbraio 14, 2026

GIORGIA MELONI: “INVITO DA PAESI AFRICANI A PARTECIPARE ASSEMBLEA GESTO DI GRANDE FIDUCIA”

Febbraio 13, 2026

L’ANNUNCIO DI DE LUCA: “VORREI DEDICARMI AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA DI SALERNO”

Febbraio 13, 2026

TENSIONE NEL PD. PICIERNO ANNUNCIA QUERELA CONTRO L’ASSESSORE REGIONALE MORNIROLI