ELLY SCHLEIN: “COMUNALI A SALERNO ? SE NE STA OCCUPANDO IL SEGRETARIO REGIONALE PIERO DE LUCA”

“Di SALERNO si sta occupando il partito regionale naturalmente e seguiamo con attenzione dando sempre molto attenzione al rapporto con i nostri alleati con cui abbiamo appena vinto le elezioni regionali”. E’ quanto detto dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, a Napoli per la seconda tappa del percorso d’ascolto del partito, “L’Italia che sentiamo”, a proposito della riproposizione dello schema del ‘campo largo’ alle prossime edizioni amministrative di Salerno, dove con ogni probabilità si candiderà l’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, già in precedenza sindaco del capoluogo campano.

