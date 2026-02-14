GIORGIA MELONI: “INVITO DA PAESI AFRICANI A PARTECIPARE ASSEMBLEA GESTO DI GRANDE FIDUCIA”

“L’invito a partecipare all’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione africana, il forum dove questa organizzazione discute le sue fondamentali scelte politiche e determina la direzione strategia del continente, è una riconoscimento che può solo rendere orgogliosa l’Italia. L’Italia lo accetta con rispetto e senso di responsabilità. E’ una dimostrazione di fiducia che non deluderemo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, partecipando al summit dei leader dell’Unione Africana, ad Addis Abeba.

“L’Italia ha deciso di lanciare un ampio programma di conversione del debito dei Paesi africani, che prevede, tra i punti principali, la trasformazione completa del debito dei Paesi più fragili e vulnerabili in investimenti e il rafforzamento del contributo ai fondi IDA della Banca Mondiale”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo al summit dei leader dell’Unione Africana. “Allo stesso modo, abbiamo introdotto specifiche clausole di sospensione del debito nei nostri prestiti bilaterali, consentendo ai Paesi africani colpiti da eventi climatici estremi di liberare spazio fiscale per sostenere le proprie popolazioni e ricostruire le infrastrutture essenziali”, ha aggiunto.