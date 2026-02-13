REFERENDUM GIUSTIZIA. PIERO DE LUCA (PD) DIFENDE NICOLA GRATTERI: “NO A STRUMENTALIZZAZIONI”

“E’ stato lo stesso Gratteri a precisare il senso delle sue parole che, per come erano state estrapolate dal contesto, non erano oggettivamente condivisibili. Noi dobbiamo rispettare chiunque vada a esprimere il proprio voto e invitare le persone ad andare a votare, ma faremo con decisione una campagna per il No”. Cosi’ il deputato e segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca, ai giornalisti sul referendum della giustizia e sulle polemiche legate alle affermazioni del procuratore di Napoli, a margine dell’iniziativa ‘L’Italia che sentiamo’, a cui sta prendendo parte anche la segretaria Dem Elly Schlein.

