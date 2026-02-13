MARCO SARRACINO (PD): “DE LUCA VUOLE CANDIDARSI ? NOI SIAMO PER IL CAMPO LARGO”

“Innanzitutto deve ancora ufficializzare la sua volonta’ di candidarsi. Come ha detto la nostra segretaria, noi saremo testardamente unitari. Lavoreremo affinche’ nel centrosinistra a Salerno ci sia l’unita’ e si vada verso una candidatura che tenga dentro il campo largo, come abbiamo fatto a Napoli con Gaetano Manfredi e in Regione Campania con Roberto Fico”. A margine della prima tappa della campagna di ascolto promossa dal Pd, il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale, Marco Sarracino, ribadisce la priorita’ dei Dem di tenere unito il fronte progressista anche alle Comunali di Salerno, dove potrebbe candidarsi Vincenzo De Luca. Quando i cronisti gli fanno notare che oggi, nel corso della consueta diretta social, l’ex ‘governatore’ ha annunciato anche i punti programmatici per la sua corsa a sindaco, Sarracino glissa e resta sul campo largo: “Vedremo – dice – magari e’ un programma a sostegno di un altro candidato. Il campo largo e’ il modello che vogliamo costruire a livello nazionale e sono certo che lavoreremo su quel modello in tutte le citta’ che vanno al voto, anche in questa tornata di Amministrative”. Il tema non e’ se il candidato dev’essere del Pd o del M5s, precisa, ma “trovare la candidatura piu’ unitaria che possa continuare a fare bene. Riteniamo che si debba costruire un percorso che parta dal campo largo e che metta in campo delle proposte per Salerno, che possano dare anche degli elementi di innovazione”, conclude.

Share on: WhatsApp