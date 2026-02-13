L’ANNUNCIO DI DE LUCA: “VORREI DEDICARMI AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA DI SALERNO”

“Vorrei dedicarmi alla definizione di un programma di investimenti per Salerno e Provincia. Sono quattro gli obiettivi: sicurezza, lavoro, ambiente e politiche sociali. Sto lavorando per il rilancio del nostro territorio”.

Lo ha annunciato l’ex Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Fb del venerdi’.

Poi è entrato nei dettagli a partire dalla sicurezza: “Sarà necessario attivare, come ho già annunciato, un reparto specializzato della polizia municipale contro la micro-criminalità, una delle prime decisioni nei prossimi mesi sarà questa”. Poi il lavoro: “Bisognerà mettere in campo un flusso di investimenti straordinario per creare lavoro per i giovani e le imprese. Nei quartieri occorrerà varare un programma di interventi minimi, ma che creano lavoro, sulla viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, segnaletica stradale. Insomma, bisogna riprendere in mano tutto. Un programma di piccoli interventi che, ovviamente, dovrà aggiungersi agli investimenti più grandi”.