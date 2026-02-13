TENSIONE NEL PD. PICIERNO ANNUNCIA QUERELA CONTRO L’ASSESSORE REGIONALE MORNIROLI

“Mi dicono che l’Assessore regionale della Campania in quota Schlein, il dottor Morniroli, che si esibiva in interessanti esternazioni, alcune passibili di querela, sia presente e molto vocale all’iniziativa del Partito Democratico a Napoli. Spero che tra le tante parole dette e da dire, trovi anche quelle per chiedere scusa”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, rilanciando un post di Morniroli in cui si legge: ‘Chissà se Fassino, Picierno e Molinari avranno già telefonato a Smotrich per entrare nell’affare?’.

