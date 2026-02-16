SALERNO. ROBERTO CELANO (FI) SCRIVE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO: “SITUAZIONE DIFFICILE IN VIA CALENDA”

In realtà, i residenti e commercianti della zona non hanno avuto alcun preavviso, ricevendo una informazione errata, atteso che, dallo stato di avanzamento dei lavori, che procedono a rilento e che vengono interrotti il sabato e la domenica, appariva evidente che non avrebbe potuto essere rispettato il termine previsto di fine lavori. La situazione che si è venuta a determinare costituisce un gravissimo disagio per la quotidiana vivibilità dei numerosi residenti in zona, tra cui un elevato numero di persone anziane, atteso che risulta chiusa la strada di accesso principale di via Salvatore Calenda e, contemporaneamente, sussiste il divieto di sosta su emtrambi i lati su quasi tutto l’asse viario di via S. Calenda. Si segnala, pertanto, il disagio dei cittadini, al fine di invitare con urgenza gli uffici comunali interessati e le imprese esecutrici dei lavori a procedere con maggiore solerzia indicando tempi certi per la conclusione delle attività in essere, con l’auspicio che la S.V. intenda adottare tutti i necessari provvedimenti ritenuti utili per garantire, nell’immediato, la corretta informazione ai residenti della zona circa la tempistica per la riapertura della strada e la conseguente possibilità di parcheggiare. Ciò anche per rispondere alle istanze degli stessi residenti e dei commercianti che chiedono il ripristino di condizioni minime di vivibilità e sicurezza.