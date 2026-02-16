SALERNO. ROBERTO CELANO (FI) SCRIVE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO: “SITUAZIONE DIFFICILE IN VIA CALENDA”

Il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una nota, al Commissario Prefettizio di Salerno, nella quale vengono denunciati i disagi che i cittadini salernitani della zona di Via Calenda, stanno affrontando, da giorni, a causa dei cedimenti della sede stradale,
In particolare, dal 3 febbraio u.s., non è possibile accedere a via Salvatore Calenda con qualunque veicolo proveniente dal centro cittadino, a causa di una voragine creatasi in corrispondenza del civico 6 (ovvero dopo l’Istituto Alberghiero e prima della scuola elementare “Buonocore”) in virtù del collassamento del sottostante massetto di sostegno al collettore fognario. Ciò ha determinato la necessità di dirottare il traffico veicolare diretto a via Salvatore Calenda su via Valerio Laspro, con un percorso tortuoso che si intreccia col traffico dei
residenti di tale zona. Proprio a via Laspro, tuttavia, dopo pochi giorni, si è determinata un’ulteriore voragine in corrispondenza del
“Teatro Nuovo”, con la conseguente riduzione della carreggiata ed un correlato rallentamento del traffico veicolare.
Dopo pochi giorni, in data 5 febbraio u.s., sono iniziati proprio, paradossalmente, a via Salvatore Calenda anche i lavori di Terna per l’elettrodotto, che hanno indotto la Polizia Municipale a vietare la sosta in gran parte degli stalli di parcheggio per gli autoveicoli, la
cui insufficienza rappresenta notoriamente una delle principali carenze di servizi in zona. Terna, nel procedere dei lavori, infatti,
occupa,di volta in volta, uno spazio considerevole, sia per le escavazioni che per la posa a terra delle ingombranti tubazioni,
impedendo sia il passaggio pedonale su un lato del marciapiede, sia la sosta degli autoveicoli su entrambi i lati. Il termine, sia per l’ultimazione dei lavori di ripristino della strada a via Salvatore Calenda che per quelli di competenza di Terna, indicato sulla cartellonistica presente in prossimità delle aree di intervento e riferito alle rispettive ordinanze comunali , è domenica 15 febbraio p.v. .
In realtà, i residenti e commercianti della zona non hanno avuto alcun preavviso, ricevendo una informazione errata, atteso che, dallo stato di avanzamento dei lavori, che procedono a rilento e che vengono interrotti il sabato e la domenica, appariva evidente che non avrebbe potuto essere rispettato il termine previsto di fine lavori. La situazione che si è venuta a determinare costituisce un gravissimo disagio per la quotidiana vivibilità dei numerosi residenti in zona, tra cui un elevato numero di persone anziane, atteso che risulta chiusa la strada di accesso principale di via Salvatore Calenda e, contemporaneamente, sussiste il divieto di sosta su emtrambi i lati su quasi tutto l’asse viario di via S. Calenda. Si segnala, pertanto, il disagio dei cittadini, al fine di invitare con urgenza gli uffici comunali interessati e le imprese esecutrici dei lavori a procedere con maggiore solerzia indicando tempi certi per la conclusione delle attività in essere, con l’auspicio che la S.V. intenda adottare tutti i necessari provvedimenti ritenuti utili per garantire, nell’immediato, la corretta informazione ai residenti della zona circa la tempistica per la riapertura della strada e la conseguente possibilità di parcheggiare. Ciò anche per rispondere alle istanze degli stessi residenti e dei commercianti che chiedono il ripristino di condizioni minime di vivibilità e sicurezza.